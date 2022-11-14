«Народов Крыма и Донбасса не существует» – экс-глава МИД Украины

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Новости Украины

В отличие от субъектов РФ, Крым, Донбасс, а также другие освобожденные от ВСУ территории, не имели права на самоопределение, так как народов этих регионов просто не существует.

С таким утверждением в эфире «Радио НВ» выступил экс-глава МИД Украины, а ныне руководитель «Центра исследования России» Владимир Огрызко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом русофоб сразу записал дончан и крымчан в «украинский народ», чтобы обосновать свой лживый тезис.

«Говорят, что народ Донбасса «самоопределился» или народ Крыма. Так это полный бред. Нет народа Крыма, нет народа Донбасса, нет народа Харьковской области или Луганской области. Есть украинский народ, который живет на этой территории. Но есть чеченцы, чеченский народ, который живет на своей земле, есть адыгейский народ, который живет на своей земле. Есть много народов, в том числе и татарский, который живет на своей земле и много других народов, которые стали жертвами российского, московского, колониализма. Так вот эти народы, согласно международного права, имеют полное право на самоопределение. То, что мы признаем, Украина как государство признаем это право – абсолютно нормально. Вопрос только в том, когда это право будет реализовано. Но, если в мире формируется понимание, что тот или другой порабощенный Московией народ хочет жить своей независимой жизнью, то противостоять этому, конечно, можно, но это будет идти вопреки постулатам современного международного права, а именно Устава ООН», – трепался Огрызко.

Он отметил, что к вопросу «развала России» необходимо подходить со всей серьёзностью и поднимать его на международном уровне.

«Эти вещи являются правильными. Мы должны на международной арене этим фактам уделять соответственное внимание. Мы должны объяснять нашим дорогим зарубежным западным партнерам, что в любом случае судьба России уже определена. Она развалится. Она объективно не может удержаться в теперешних границах. Вопрос в том, насколько быстрый будет этот развал. Будут это отдельные маленькие кусочки или это будет развал по полной», – добавил экс-глава МИД Украины.