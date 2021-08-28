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28.08.2021 19:18 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Оппозиция, Политика, Россия, СМИ, Украина
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«Нас бы уже закрыли и опечатали» – на Украине завидуют российским либеральным ТВ-каналам

Новости УкраиныВласти РФ, в отличие от Украины, прекрасно понимают, что, если лишить даже меньшую часть...

Власти РФ, в отличие от Украины, прекрасно понимают, что, если лишить даже меньшую часть общества возможности публичного выражения своих взглядов, то эта прослойка населения начинает ориентироваться на другие государства.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я с удовольствием принимаю участие в эфирах телеканала «Дождь». Там такие точки зрения, такая критика российской власти бывает! Если бы я так высказался в эфире вашего канала, у вас была бы новая проверка», – заявил политолог.

«Сто процентов. Если бы у нас один раз выступил Невзоров с тем, что он говорит на «Эхе Москвы», нас бы закрыли и опечатали в ту же минуту», – согласился телеведущий.

«Там прекрасно понимают, что, если лишить часть общества, даже меньшую часть общества, своих представителей, своего публичного выражения, то эта часть общества начинает ориентироваться на другие государства», – добавил Бортник.

Отметим, что на днях телеканал Дождь был внесен Минюстом РФ в список иноагентов. Это позволяет продолжать вещание, однако накладывает на СМИ ряд обязательств, например, о маркировке своей информационной продукции.

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