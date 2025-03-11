Украине не стоит рассчитывать на то, что Вашингтон сможет прогнуть Россию.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил скандальный львовский журналист Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Америка к этому подходит как посредник с позиций, что здесь за счастье будет, в принципе, ничья. То есть эта война не рассматривается ни Трампом и, надо сказать, западными европейскими союзниками так же как война с потенцией победы. Я имею в виду нашу. Вся Аравия, она покажет болевой шок, во-первых, для наших переговорщиков. Я переговорщиками не могу назвать ту всю, когорту, просто нервничаю сразу, когда думаю, кто вообще от Украины. От России мы знаем, люди КГБшники, опытные, а у нас? Весь этот переговорный, мироносный нимб, который над войной сейчас начинает рисоваться, он базируется на понимании, что Запад, в первую очередь, это Америки касается – она должна помочь жертве избежать еще больших потерь…

По России это большой вопрос, потому что Россия здесь не та сторона, которую можно, вот, да, так, как нас. Ну потому что это несоразмерные величины. И ожидать этого – это тупо. То есть я понимаю, что люди ожидают, чтобы, условно говоря, если нас нагнули, должны нагнуть Россию. В идее этих переговоров по этой войне так не будет. Надо себя сразу сразу настроить, что равнопропорционального нагибания раком не будет. Нас больше могут нагнуть, потому что мы в более слабых позициях», – заявил Дроздов.