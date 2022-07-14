«Нас отправили в сердце Мордора»: украинский боевик о боях в ЛНР

Наступление российских войск на населенные пункты ЛНР были адом для контролировавших их представителей украинских вооруженных формирований.

Об этом в эфире 5 канала заявил боевик, член неонацистского «Легиона Свободы» Владимир Рашук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

По словам Рашука, его и товарищей, входивших в состав киевского фольксштурма, отправили в Луганскую область без боевого опыта.

«Мы вообще не умели воевать нормально, потому что Ирпень – это были совсем другие бои, это была зачистка и все остальное, а Рубежное – это, как называют, реально было «сердце Мордора», это был сплошной ад. Мы на одной из позиций насчитали за час 417 прилетов в один сектор. Нас бросили в окопы и там просто как семечки лузгали. Это было архистрашно, архибольно», – сказал боевик.

«Я до войны не курил, я закурил там… я за первый день, когда заехали в Рубежное, выкурил семь пачек сигарет. То есть ты можешь представить, что там происходило… Когда танки выезжают, гасят по окопам. И потом уже с комбатом было принято решение сделать маневр, и мы заняли более выгодные позиции, на которых мы держались до самого конца», – завил Рашук.