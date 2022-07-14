«Нас отправили в сердце Мордора»: украинский боевик о боях в ЛНР
Наступление российских войск на населенные пункты ЛНР были адом для контролировавших их представителей украинских вооруженных формирований.
Об этом в эфире 5 канала заявил боевик, член неонацистского «Легиона Свободы» Владимир Рашук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По словам Рашука, его и товарищей, входивших в состав киевского фольксштурма, отправили в Луганскую область без боевого опыта.
«Мы вообще не умели воевать нормально, потому что Ирпень – это были совсем другие бои, это была зачистка и все остальное, а Рубежное – это, как называют, реально было «сердце Мордора», это был сплошной ад. Мы на одной из позиций насчитали за час 417 прилетов в один сектор. Нас бросили в окопы и там просто как семечки лузгали. Это было архистрашно, архибольно», – сказал боевик.
«Я до войны не курил, я закурил там… я за первый день, когда заехали в Рубежное, выкурил семь пачек сигарет. То есть ты можешь представить, что там происходило… Когда танки выезжают, гасят по окопам. И потом уже с комбатом было принято решение сделать маневр, и мы заняли более выгодные позиции, на которых мы держались до самого конца», – завил Рашук.
Он раскритиковал украинское военное командование за некомпетентность:
«Я считаю, что люди, которые отдают эти приказы, они не совсем соображают вообще в военном деле. Это как тыловые, они видят что-то на карте и говорят, что нужно что-то сделать, а это нереально априори. И потому некоторые приказы я и не выполнял, которые были реально абсурдные».
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