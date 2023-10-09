«Нас пытаются успокоить, но с американцами проблемы» – экс-посол Украины в США
Украинская власть напрасно считает, что американская помощь будет безусловной и продолжится в любом случае.
Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Вопрос еще не решился в пользу Украины. Не нужно с одной стороны посыпать голову пеплом, что все пропало, а с другой – нужно понимать, что эти звоночки нуждаются в углублении и расширении нашей деятельности.
Нужно депутатов отпускать ехать по Штатам, десант волонтерский, людей, которые могут убеждать американцев, направлять. Чтобы писали конкретно из Штатов письма своим конгрессменам и так далее. Инструментарий есть, я знаю, что посольство там делает это, но считаю, очень ошибочным успокоение такое, что делается сейчас», – сказал дипломат.
«Нас просто пытаются успокоить, что все это будет долго и все это дано нам априори, а это не так. Потому особенно в ходе кампании предвыборной в Америке, нужно будет увеличить усилия… Если честно, я вижу какое-то такое успокоение, что США всегда будут, Джозеф Байден будет действовать именно так, но он же не один, это не только Белый дом», – заявил Чалый.
Спасибо!
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