Нас унизили и обматерили! Член украинской делегации в ПАСЕ просит Зеленского отругать Европу

02.07.2019, Киев, Игорь Петров

Если президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время не сделает заявления о недопустимости возвращения России в ПАСЕ, все воспримут это как сигнал того, что Украина согласна с таким решением.

Об этом в эфире канала UA:Перший заявил представитель украинской делегации в ПАСЕ, русофоб Борислав Береза, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если бы Зеленский встретился с нами, мы бы подсказали, что можно сделать чтобы поднять актуализацию. И чтобы не решали за нас наши вопросы, чтобы мы не теряли субъектность. Это – главное. Достижение последних четырех лет – то, что страна вернула себе субъектность в международных институциях. Без нас не решался ни одни вопрос! Если были переговоры, то не решали вопрос пока мы его не подтверждали.

А сейчас нам сообщают: смотрите, мы их возвращаем, они ничего не должны выполнять. Я понимаю, что были какие-то обсуждения. Но нас про это даже не уведомили. И нас бросили на произвол судьбы. Кто-то говорит, что мы должны были биться до конца. Делегация билась до конца, именно потому такой результат – нам удалось консолидировать вокруг себя все эти делегации (пять стран – «друзей Украины» – ред.).

Поэтому в нас и поверили, и сейчас ждут публичное заявление. Хотят видеть, что страна, которой они выражают поддержку, будет идти этим путем. И если мы это не сделаем, они скажут: если вы не хотите возглавить это движение, то мы отделяемся от вас. И это будет очень опасно для Украины. мы потеряем и авторитет и наших партнеров, которые поддержали нас сейчас. Таких демаршей в истории ПАСЕ еще никогда не было. Это впервые.

Если еще несколько недель Зеленский промолчит, то, наверное, мы услышим как те делегации, которые поддержали нас, не видя сигналов с нашей стороны, будут говорить, что, раз Украина не педалирует этот вопрос, то, наверное, Украина согласилась. И это очень опасно», – переживает националист.

По словам Борислава Березы, попытка украинской делегации не допустить возвращения России вызвала резкую эмоциональную реакцию одного из членов немецкой делегации.

«Говорили, что мы столкнулись с некорректным высказыванием немцев в кулуарах. Это были не кулуары, это было заседание группы на котором пытались россиян протащить. И когда мы консолидировали группу чтобы этого не вышло, то представитель Германии сказал одному из наших представителей “Fuck you!” и вышел. Его возмутило, что все остальные согласились, что Россию нельзя возвращать. Это были эмоции немца, мы были корректны. Он сказал нам “Fuck you!” за то, что мы сказали, что Россия не может возвращаться. После этого его разбирал регламентный комитет, и он извинялся публично. Он нарушил нормы, поэтому претензии не к нам», – рассуждает Береза, постоянно оскорблявший российских журналистов