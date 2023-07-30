Наш удар по Москва-Сити справедлив, теперь ждём ответа и готовимся мёрзнуть – Зеленский

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Украина «вернула России войну на её территорию», ударив по её военным и символическим центрам. Однако впереди зима, и украинцам нужно запасать всё необходимое, потому что скоро полетят Калибры и Кинжалы.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Конгресса местных и региональных властей в Ивано-Франковске, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Российская агрессия потерпела банкротство на поле боя… Украина становится крепче. Постепенно война возвращается на территорию России – в ее символические центры и военные базы, и это неизбежный, естественный и абсолютно справедливый процесс», – вещал шоумен.

«Но должно быть и осознание того, что как и в прошлом году, так и этой зимой российские террористы еще могут бить по нашей энергетике, по критическим объектам. Сегодня мы обсудили с общинами текущее состояние подготовки всех возможных сценариев», – обрисовал будущее украинцев Зеленский.