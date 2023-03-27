Наши граждане работают на российскую разведку – польская прокуратура

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Иностранца, который находился в Польше с января, задержали в минувший вторник.

Его подозревают в шпионаже в пользу России, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

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«Из предпринятых следственных действий следует, что подозреваемый действовал в интересах российской разведки, находя и собирая информацию, в том числе о критической инфраструктуре в Поморском и Куявско-Поморском воеводствах и о деятельности служб и органов, отвечающих за безопасность. Полученную информацию мужчина передавал российской разведке, – заявила пресс-секретарь окружной прокуратуры в Гданьске прокурор Гражина Ваврынюк.

Она добавила, что на допросе у прокурора отдела по военным делам окружной прокуратуры в Гданьске подозреваемый признался в шпионаже, описал подробности, а также обстоятельства его вербовки российской разведкой.

«По данным следствия, подозреваемого склонили к шпионской деятельности в Польше», – утверждает представитель прокуратору.

По ее словам. мужчина выполнял задания, заказанные российской службой, как минимум с января 2023 года.

«Расследование Департамента по военным делам окружной прокуратуры в Гданьске — одно из нескольких дел о деятельности российских и белорусских спецслужб, которые в настоящее время ведут прокуроры отдела по военным делам», добавила Ваврынюк.

Она говорит, что несколько производств с обвинительными актами уже завершено.

По ходатайству прокурора в четверг районный суд Гданьск-Южный в Гданьске применил к подозреваемому меру пресечения в виде предварительного заключения на три месяца. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы за инкриминируемое ему преступление.

На волне раскручивающегося в Польше маховика «охоты на ведьм» -беспричинных арестов и выдворений российских граждан, подозреваемый может вполне оказаться таким же шпионом, как и 18-летная белорусская студентка и ее жених, возрастом чуть постарше. Но нужно же что-то писать в отчетах, просто так Запад денег ни на что не даст, а харчеваться надо.