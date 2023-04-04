Наши запасы истощены, но переговоры будут после контрнаступления ВСУ – Столтенберг

Страны Запада исчерпали запасы военной помощи для Украины.

Об этом в эфире признанного иноагентом ресурса «Настоящее время» заявил генсекретарь альянса Йенс Столтенберг, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Столтенберг назвал войной на истощение происходящее на Украине.

«Главный вызов, конечно, в том, что эта война сейчас стала войной на истощение. Это значит, что сейчас происходит битва логистики, которая заключается в доставке боеприпасов, оружия и запасов на линию фронта. Сначала мы исчерпывали свои запасы, но, конечно, есть предел тому, как далеко мы можем заходить в этом плане. Сейчас мы также упорно работаем над увеличением производства, чтобы гарантировать возможность поддерживать Украину», – сказал генсек НАТО.

При этом он подчеркнул, что переговоры о завершении конфликта будут возможны лишь после контрнаступления ВСУ и призвал отказаться от заморозки противостояния.

«Я бы осторожно рассуждал о вероятности такого сценария. Считаю, что наша ответственность заключается в том, чтобы убедиться, что этого не случится, или максимально повысить вероятность того, что до этого не дойдет. То, чего мы хотели бы, это видеть Украину, которая в состоянии освободить больше территории, отбросить солдат президента Путина, и тогда это может создать условия для переговоров.

Опять же, Украина сама решает, какие условия для переговоров приемлемы, какой приемлем результат. Но мы знаем, происходящее за столом переговоров неразрывно связано с потенциалом на поле боя. Итак, если мы хотим путем переговоров достичь решения, при котором Украина завтра победит как независимое, суверенное государство, тогда нам нужно оказать военную поддержку сегодня», – заявил Столтенберг.