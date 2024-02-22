НАТО дает Украине отмашку на удары американскими самолетами по России

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина имеет право бить по территории Российской Федерации.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью финансируемого Госдепом СШа «Радио Свобода» заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

У него поинтересовались, когда Украина сможет разместить обещанные ей истребители F-16.

Столтенберг избежал конкретики, отметив, что все союзники Украины хотят, чтобы они были там как можно раньше, но добавил, что эффект от F-16 тем сильнее, чем лучше обучены пилоты, а бригады технического обслуживания и другой вспомогательный персонал хорошо подготовлены.

«Поэтому я думаю, что нам следует прислушаться к военным экспертам именно тогда, когда мы будем к этому готовы, или когда союзники будут готовы начать отправку и поставку F-16», — сказал генсек НАТО.

По его словам, Украина должна наносить удары по территории России. При этом выложенном ролике этих слов нет, но их «Радио Свобода» передает в текстовой версии.

«По словам Столтенберга, каждый союзник будет сам решать, поставлять ли Украине F-16, и у союзников разная политика. Но в то же время, по его словам, война на Украине является агрессивной войной, и Украина имеет право на самооборону, в том числе нанесение ударов по законным российским военным объектам за пределами Украины», – говорится в публикации.

Покинувший Украину киевский политолог, в прошлом экс-сотрудник офиса омбудсмена Михаил Чаплыга прогнозирует серьезные потери российской авиации.

«В чем прикол Ф-16? Ну как в чем… летать они могут в радиусе 450 км от АВАКСа, т.е. до линии Днепра, а стрелять могут еще на 300 км. Британскими можно даже по территории РФ. Управление и разведка интегрирована в натовскую систему. Так что толк очень серьезный. А РФ ответить конвенциальным нечем. Разве что асимметрия, но опять же конвенциалка. Так что падеж русских самолетов уже давно понятен», – считает Чаплыга.