НАТО готово установить бесполётную зону над Украиной – эксперт

09.09.2020, Киев, Игорь Петров

Пролет американских стратегических бомбардировщиков над Украиной означает, что США готовы на военный конфликт с Россией в случае «агрессии со стороны России».

Об этом на своем канале Ютуб заявил называющий себя военным экспертом блогер Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Два Б-52, американских стратегических бомбардировщика, – носители ядерного оружия (это не значит что они были с ядерным оружием на борту, но они способны нести его), а также и группа самолетов-разведчиков совершили полет в направлении Крыма. С точки зрения военного дела – это было на дистанции такой, как будто вот мой собеседник поднес бы мне пистолет прямо к виску и так нежно потрогал. Вой в России стоял страшный на эту тему по той простой причине, что это действительно было уже опасно.

Это не первый заход, раньше Б-52 заходили над Балтикой на Калининградскую область имитируя удары крылатыми ракетами, ядерным оружием по российским базам в Калининграде. Сейчас они сделали это, считайте, в отношении Крыма и одновременно разведывательными своими силами и средствами снимали информацию по реакции России на этот визит.

Этот визит является частью долгосрочного сотрудничества Украины и США, военного и политического. Это наше встречное предупреждения россиянам на фоне учений «Кавказ 2020», которые направлены на Украину, и официальную целью которых (это точка зрения Главного управление разведки министерства обороны Украины) является отработка сценария полномасштабной войны с Украиной.

Мы вступаем в зону военной опасности, потому что разворачивается стратегическая группировка войск, как-будто под видом учений, но очень легко и внезапно может перейти в наступление. Срыв перемирия непосредственно связан с подходом активной фазы учений «Кавказ 2020», и в сумме это будет механизмом военного давления на Зеленского для того чтобы он двигался к сдаче наших интересов в рамках Нормандского и Минского форматов.

Мы вполне себе отдаем в этом отчет и сдвигаться пока не собираемся, насколько я понимаю. Но и американцы показали что в случае начала провокации или полномасштабной версии региональной войны против Украины со стороны России ответы могут быть самые неожиданные, вплоть до установления блоком НАТО бесполетной зоны на территории Украины», – рассуждает Арестович.