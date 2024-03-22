НАТО может снарядить на Украину дивизии дешёвых наёмников из Азии и Африки

Сергей Вредников.  
22.03.2024 17:20
  (Мск) , Донецк
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Политические диверсии, Россия, Спецоперация, Украина


Страны НАТО не будут бросать свои армии в кровопролитную войну против России – вместо этого они депортируют обратно украинских беженцев, или найдут наёмников в других странах.

Об этом в интервью белорусскому информагентству «Белта» заявила находящаяся в Донецке киевский адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны НАТО не будут бросать свои армии в кровопролитную войну против России – вместо...

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«По Европе толпами бегают салорейховские бешенцы. Которых Европа кормит, поит, обеспечивает жильём. В Германии 80% из них не работают, и не собираются. В других странах процент неработающих поменьше, но тем не менее.

И вместо того, чтобы выгнать их пинками, и загнать в окопы, европейцы своих солдатиков пошлют, что ли? Чтобы получить мгновенно, а по-другому при современной артиллерии не бывает, поток гробов и калек?

Это сейчас их хоронят с почестями, если кто погиб, потому что их мало. А если это начнёт быть массовым явлением, что скажет западное общество?», – сказала Монтян.

Она подчеркнула, что Запад способен найти ещё много мяса для войны против России.

«Я думаю, что выгонят пинками всех этих бешенцев призывного возраста, которые не смогут удрать. Очень многие, кстати, собираются бежать в Белоруссию, пока в России проблемы со влётом через Шереметьево, и многих разворачивают.

Или, в крайнем случае, они наймут огромное количество всяких азиатов, арабов, негров, которые за пару тысяч евро и за обещание паспорта ЕС или даже украинского, готовы примерно на всё.

Так что я не думаю, что именно граждане стран НАТО толпами сюда попрут», – подытожила адвокат.

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