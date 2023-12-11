НАТО не оставит Украину наедине с Россией – Крамник

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Европа не была готова к длительному военному конфликту на Украине.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный аналитик, научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО РАН Илья Крамник,

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«Это сценарий, к которому не была готова военная промышленность ЕС. Теперь только у США есть возможность предоставлять боеприпасы в тех же объемах, но там есть свои проблемы, в том числе внутриполитические распри. Кроме того, у них основная ориентация на другой театр военных действий, на другого противника», — сказал эксперт «Известиям».

Он напомнил, что высокопоставленные европейские чиновники не раз признавали, что без поддержки извне конфликт очень быстро закончится победой России.

«Это так и есть. Без внешней поддержки, прежде всего боеприпасами, а также экономической, Украина быстро закончится», — соглашается аналитик.

Правда, такой сценарий он считает маловероятным.

«Это бы означало поражение НАТО. А они слишком серьезно политически вложились в этот конфликт, для них это вопрос уже не просто репутации», – резюмировал Крамник.