НАТО не собирается прикрывать Украину надёжным ПВО  

Вадим Москаленко.  
04.01.2023 21:09
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Украина


Организация Североатлантического договора может полностью прикрыть Украину надёжным куполом ПВО, однако не спешит это делать из-за внутренних конфликтов.

Об этом в интервью украинской пропагандистке Олесе Бацман заявил телеведущий Савик Шустер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Организация Североатлантического договора может полностью прикрыть Украину надёжным куполом ПВО, однако не спешит это...

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«Можно ведь просто взять, и закрыть абсолютно России возможность бомбить Украину. Они (НАТО – прим.) могут это сделать. У них есть и ПВО, и всё, что угодно», – сказал он.

Шустер убеждён – даже несмотря на возможные внутренние конфликты, НАТО должна это сделать так же, как в 1999 году должна была разбомбить Югославию.

«НАТО может это сделать, если хочет. Но – консенсус. Стопроцентного консенсуса не будет. Я понимаю, будут страны НАТО, которые будут возражать. Но большинство не будет возражать. Хорошо, будет какой-то конфликт внутри НАТО. Решат этот конфликт, в конце концов.

Не все же были за то, чтобы бомбить Югославию. Не все. Но всё же это предотвратило огромную резню», – добавил русофоб.

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