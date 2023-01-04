НАТО не собирается прикрывать Украину надёжным ПВО  

Организация Североатлантического договора может полностью прикрыть Украину надёжным куполом ПВО, однако не спешит это делать из-за внутренних конфликтов.

Об этом в интервью украинской пропагандистке Олесе Бацман заявил телеведущий Савик Шустер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Можно ведь просто взять, и закрыть абсолютно России возможность бомбить Украину. Они (НАТО – прим.) могут это сделать. У них есть и ПВО, и всё, что угодно», – сказал он.

Шустер убеждён – даже несмотря на возможные внутренние конфликты, НАТО должна это сделать так же, как в 1999 году должна была разбомбить Югославию.

«НАТО может это сделать, если хочет. Но – консенсус. Стопроцентного консенсуса не будет. Я понимаю, будут страны НАТО, которые будут возражать. Но большинство не будет возражать. Хорошо, будет какой-то конфликт внутри НАТО. Решат этот конфликт, в конце концов.

Не все же были за то, чтобы бомбить Югославию. Не все. Но всё же это предотвратило огромную резню», – добавил русофоб.