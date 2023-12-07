НАТО не способно вести интенсивную и масштабную войну с Россией – украинский дипломат

Вадим Москаленко.  
07.12.2023 16:08
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Страны западного блока не готовы к большой войне с Россией из-за плохой организации и слабого ВПК.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-посол Украины в Белоруссии, бывший представитель Киева в политической подгруппе минской Трехсторонней контактной группы Роман Бессмертный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны западного блока не готовы к большой войне с Россией из-за плохой организации и...

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«Война на Украине показала очень много проблем и в ЕС, и в НАТО. Сейчас европейская и мировая аналитика пишут о несогласованности действий между армиями в рамках НАТО… меня не шокируют проблемы взаимодействия между армиями Украины и НАТО, это понятно. Но то, что там до такого уровня ситуация плохая – это меня шокирует.

Я уже не говорю, что промышленный потенциал ЕС и России в принципе не готов к таким испытаниям, как интенсивность ведения боевых действий в таких условиях. ВПК слабый. И об этом речь уже идёт в официальных документах», – сказал Бессмертный.

Он подчеркнул, что страны Запада не готовы к крупномасштабной и кровопролитной войне.

«Проведённые ключевыми аналитическими центрами исследование показало, что ведение войны с такой интенсивностью, как ведётся на Украине, является недостижимой для любой из национальных армий европейских стран», – подытожил дипломат.

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