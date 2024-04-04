«НАТО не станет стороной конфликта на Украине» – Столтенберг

Несмотря на военную помощь Украине и антироссийскую политику, НАТО не считает себя стороной конфликта против России.

Об этом в ходе выступления в Брюсселе заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«НАТО является и будет оставаться оборонительным альянсом. Оно не является и не будет стороной конфликта на Украине. И нам нужно помнить, что это такое – агрессия со стороны России, которая вторгается, нарушает международное право.

И тогда Украина, согласно международному праву, имеет право защищать себя. И мы, как друзья Украины, имеем право поддержать Украину», – сказал Столтенберг.