«НАТО не станет стороной конфликта на Украине» – Столтенберг

Константин Серпилин.  
04.04.2024 10:56
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Россия, Украина


Несмотря на военную помощь Украине и антироссийскую политику, НАТО не считает себя стороной конфликта против России.

Об этом в ходе выступления в Брюсселе заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на военную помощь Украине и антироссийскую политику, НАТО не считает себя стороной конфликта...

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«НАТО является и будет оставаться оборонительным альянсом. Оно не является и не будет стороной конфликта на Украине. И нам нужно помнить, что это такое – агрессия со стороны России, которая вторгается, нарушает международное право.

И тогда Украина, согласно международному праву, имеет право защищать себя. И мы, как друзья Украины, имеем право поддержать Украину», – сказал Столтенберг.

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