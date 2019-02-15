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15.02.2019, Брюссель, Владимир Гладков
 
Вооруженные силы, НАТО, Россия, Украина
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НАТО отправляет корабли, чтобы поддержать Украину в Черном море

Генсек НАТО Йенс Столтенберг по завершению встречи министров обороны стран-членов альянса заявил о планах увеличить военное присутствие в Черноморском регионе.

Об этом сообщается в сюжете канала «ICTV», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Альянс выражает мощную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины. Мы чётко заявили, что российские агрессивные действия против Украины неприемлемы, учитывая захват кораблей и пленение экипажа. В ближайшие несколько дней в Чёрное море зайдут корабли НАТО, потому что мы значительно увеличиваем своё присутствие в море, воздухе и на суше в Черноморском регионе», – заявил Столтенберг.

В сюжете также отмечается, что перед заседанием Украина предоставила список желательной помощи, чтобы у оборонных чиновников было время его обговорить. Предварительно, помощь обещают США, однако для этого ещё нужно одобрение Конгресса.

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