НАТО предоставит Украине не членство, а «гарантии безопасности» – немецкий генерал

Елена Острякова.  
16.10.2024 19:40
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, НАТО, Общество, Политика, Россия, Украина


Запад может не настаивать на членстве Украины в НАТО, если Россия согласится на то, что ей будут предоставлены гарантии безопасности.

Об этом в эфире канала «MDR» заявил бывший генерал НАТО Эрхард Бюлер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад может не настаивать на членстве Украины в НАТО, если Россия согласится на то,...

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«Возможное вступление в НАТО может застрять в дипломатической бюрократии. На это нужно смотреть шире. Любое заключение мира или прекращение огня будет сопровождаться гарантиями безопасности. Это будет предметом любого переговорного решения, за исключением диктаторского мира», – сказал Бюлер.

Он считает, что Украина может формально не вступать в Альянс, но принять гарантии безопасности от НАТО.

«Вы должны рассматривать эту часть плана как гарантии безопасности. Кто и с каким мандатом должен их дать. С Будапештским меморандумом это не сработало. Скорей всего, гарантии должен давать не ЕС и тем более не ООН. Там мало что осталось. Остается НАТО. Оно могло бы предоставить через членство или без формального членства.
Я не думаю, что членство в НАТО – это единственный вариант. Но должны быть какие-то гарантии прекращения огня», – рассуждал Бюлер.

По его мнению, вступление Украины в НАТО во время войны приведет к длительной конфронтации и гонке вооружений с обеих сторон, но «такой вариант будет предложен, если его сочтут единственным способом положить конец горячей фазе войны».

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