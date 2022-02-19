НАТО усиливает свое присутствие в Европе, чтобы противостоять России – Столтенберг

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию изменить курс отступить от границ Украины.

Об этом он заявил сегодня на Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Настало очень опасное время для Европы. Россия беспрестанно накапливает войска вдоль украинских границ. Это наибольшее скопление со времен Холодной войны. Мы не знаем, что произойдет в будущем, но риск конфликта очень высокий.

Мы стараемся предпринимать дипломатические усилия, найти дипломатическое решение, но сейчас мы не видим никаких признаков отведения войск и деэскалации. Наоборот, накопление сил РФ продолжается. Мы мониторим процесс и пытаемся сделать все, что от нас зависит, используем все ресурсы, чтобы помочь Украине. Это будет первый важнейший шаг для того, чтобы найти мирное решение.

Еще не поздно для РФ изменить этот курс, еще не поздно отступить, еще не поздно остановить подготовку к войне и начать отрабатывать мирные решения. НАТО готова принять участие в субстантивном расширенном диалоге с Москвой. Мы готовы обеспечить безопасность для всех стран Европы и для России тоже», – сказал Столтенберг.

При этом он анонсировал усиление присутствия НАТО в Европе.

«Если Кремль хочет видеть меньше сил НАТО на своих границах, то он этого не добьется. Они увидят, что наш Альянс становится более сильным и мощным. Мы обязаны защищать мир. Это новая нормальность, как мы это называем. Мы с США будем стоять плечом к плечу и защищать наш народ, наши ключевые ценности», – сказал Столтенберг.