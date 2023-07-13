Навальнистка из «Дома-2» поддерживает Россию в СВО

Звезда скандального шоу «Дом-2» Алена Водонаева, ранее поддерживавшая блогера-уголовника Алексея Навального, сейчас однозначно на стороне России в конфликте с Украиной. Поэтому после начала СВО она свернула свой ютуб-канал, в котором критиковала российские власти.

Об этом она заявила в интервью ютуб-каналу «Алена, блин», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Моя позиция не поменялась никак, просто сейчас я не хочу путаться под ногами у моего государства. Вот успокоится все, снова станет хорошо, и снова продолжу критиковать чиновников, говорить, с чем я не согласна. Я как гражданин своей страны имею право говорить обо всем, что в ней происходит», – сказала Водонаева.

Она призналась, что после начала СВО ее уговаривали эмигрировать.

«На меня давили полтора года назад, когда все началось. Ты должна уехать, – говорили мне те, кто думал, что, раз я остра на язык и со многим не согласна, я сейчас, бац, и займу чью-то другую сторону. Але, у меня здесь бизнес, я живу здесь 40 лет, у меня сын, который очень любит эту страну. Я живу здесь, я хочу, чтобы здесь было хорошо. Я для этого на своем ютуб-канале и критикую все, что делается в нашей стране плохо, на мой субъективный взгляд. Но вы почему вдруг, товарищи, кто наслаждался моей критикой, решили, что я поддержу Зеленского? Вы смеетесь?!» – сказал Водонаева.

Она рассказала, как после того, как она пошутила в своем тг-канале о ЧВК «Вагнер», ее засыпали комментариями с Украины и обещали изнасиловать в Бахмуте. Большинство посланий Водонаева не разобрала, потому что не понимает украинского. При этом женщина честно говорит, что не знает, как поступит, если ее 13-летний сын захочет пойти на фронт, а такое вполне вероятно.

В 2021 году Водонаева поддерживала митинги в поддержку Навального.