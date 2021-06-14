14.06.2021,

Москва, Кравцов

 
Дзен, нацизм, Политика, Россия
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Навальнисты берут на вооружение бандеровские лозунги

В Абакане полиция задержала пикетчика Юрия Кижапкина, который выступал в поддержку осужденного за мошенничество...

В Абакане полиция задержала пикетчика Юрия Кижапкина, который выступал в поддержку осужденного за мошенничество блогера Алексея Навального.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сам навальнист рассказал ОВД-Инфо.

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По его словам, сначала ему угрожали составлением протокола по статье о сопротивлении законным требованиям полиции (ст. 19.3 КоАП).

Затем Кижапкина все же отпустили без оформления протокола. При этом он утверждает, что «сотрудник полиции обещал заехать за ним 15 июня, отвезти куда-то и поговорить».

Примечательно, что задержанный держал в руках плакат с надписью «Слава Навальному. Герою Слава», что является калькой лозунга нацистского движения ОУН «Слава Украине — героям Слава».

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