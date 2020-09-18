Навальный неинтересен русским и бесполезен для Запада – сенатор

18.09.2020, Москва, Владимир Гладков

Пока на Западе из якобы отравленного боевым препаратом оппозиционного блогера Алексея Навального пытаются сделать жертву режима, в России интерес к данному человеку минимальный.

Об этом в ходе брифинга заявил замглавы Комитета СФ по международным делам Андрей Климов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наши зарубежные оппоненты, мягко выражаясь, были в недоумении, когда увидели, что ситуация с Навальным вообще не имеет никакой реакции в российском обществе. Кучка хорошо известных людей продолжает околокухонные дебаты, а для подавляющего числа граждан России всё это, в общем, никакого эффекта не производит. Поэтому мы и говорили о том, что с той стороны, главным образом в странах Запада, действительно усомнились в эффективности гражданина Навального, и всё, что с ним произошло, я бы в этом контексте тоже рассматривал», – сказал Климов.

«В одном из интервью вы говорили, что Навальный – сакральная жертва, значит, отравление всё-таки было?» – озвучила вопрос от журналистов модератор брифинга.

«Ну да, вот этот вопрос типичный пример передергивания, – возразил сенатор. – Значит, о чем я говорил. Я говорил о том, что в связи с тем, что с точки зрения, опять-таки, наших оппонентов, большого прока Навальный в том качестве, в каком он был до 20 августа, уже, наверное, сыграть не может. И поэтому случившиеся с ним, я не знаю, на самом деле, что с ним случилось, это должны специалисты выяснить. Но случившееся с ним подается как сакральная жертва, и таких примеров на самом деле масса в недавнем прошлом».

«Смотрите, «небесная сотня», но там не сотня, там побольше людей записывали. Но, когда стали выяснять, кто там в списке этой небесной в кавычках сотни, то оказалось, что люди погибли по абсолютно разным причинам – или умерли там по естественным причинам, или там бытовая ситуация с ними сложилась.

Мало того, многие из них никакого отношения не имели к событиям на майдане и вообще никакими революционерами никогда не числились. Просто люди, которые в эти дни просто умерли или что-то с ними произошло. Вот их всех туда в кучу свалили. Поэтому, что бы ни произошло с гражданином Навальным, на самом деле, это пытаются подавать как сакральную жертву», – заключил Климов.