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Украина при поддержке Запада планирует увеличение числа диверсий и терактов на территории России в 2024 году на фоне неудачных попыток ВСУ прорвать российскую оборону.

Об этом сообщает американский телеканал NBC, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В последние месяцы Россия столкнулась с растущим потоком диверсий и скрытых убийств – от загадочных взрывов на военных базах до сошедших с рельсов поездов и дерзких убийств… Столкнувшись с патовой ситуацией на поле боя и неуверенностью в долгосрочных перспективах западной военной помощи, Украина все чаще рассматривает саботаж как важнейшую тактику против своего более крупного врага», – сообщает NBC.

«Я думаю, мы увидим больше подобных операций», – цитирует телеканал собеседника, которого называет «одним западным чиновником».

«Теневая война Украины за линией фронта России частично является наследием обучения и помощи США и Великобритании за последнее десятилетие», признают авторы.

«В тайных операциях задействована скрытная сеть партизан, которые наносят удары в отдаленных местах, говорят бывшие официальные лица США… Для Украины саботаж имеет как психологический, так и практический эффект, поскольку он не только затрудняет военную логистику России, но и может посеять беспокойство среди российской элиты», – поясняет NBC.

В качестве «модели для будущих диверсионных действий Украины на следующем этапе войны» называются действия против кораблей Черноморского флота, которые атаковали беспилотники.

«Для активизации своей диверсионной кампании против России Украине понадобятся беспилотники большей дальности действия, которые могут нести более крупную взрывчатку», – прогнозирует телеканал.

«Помимо нападений на российские сети военного снабжения и российские военные корабли, Украина также проводит агрессивную кампанию убийств… Убийства, по всей видимости, были направлены на то, чтобы дать понять, что для врагов Украины нет безопасного убежища», – уточняет NBC.