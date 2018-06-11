11.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

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НБУ судится с Коломойским за 10 миллиардов гривен

Национальный банк Украины подал новые судебные иски в суды Швейцарии и Украины против бывшего акционера «ПриватБанка» Игоря Коломойского, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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Судебные дела касаются выполнения Игорем Коломойским его обязательств по предоставленному в 2016 году личному поручительство в пользу Национального банка. Цель исков — обеспечить погашение кредитов рефинансирования, которые Национальный банк предоставил «ПриватБанку» в период между 2008 и 2015 годами.

Иски направлены на погашение задолженности по пяти кредитным договорам на сумму около 10 млрд гривен. Первый иск подан по месту жительства Игоря Коломойского в Швейцарии — в суд первой инстанции в Женеве. Второй пакет исков подан по месту нахождения имущества Игоря Коломойского в Украине — в Хозяйственный суд Днепропетровской области.

«Такое решение Национального банка свидетельствует, что регулятор готов вести судебные дела против Игоря Коломойского как в Украине, так и за рубежом, чтобы привлечь его к ответственности. Игорь Коломойский продемонстрировал нежелание выполнять взятые на себя обязательства добровольно, несмотря на тяжелые последствия, которые украинское государство вынуждено понести в результате его действий», — говорится в сообщении пресс-службы НБУ.

«Эти иски являются еще одним важным шагом на пути к защите интересов украинских и обеспечения выполнения бывшими акционерами „ПриватБанка“ взятых на себя обязательств», — заявила замглавы НБУ Екатерина Рожкова, комментируя подачу исков.