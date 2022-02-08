«Не дай Бог они прикоснутся» – Лукашенко отреагировал на демарш Макрона
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону, который вчера в Москве публично раскритиковал проект новой белорусской конституции, вынесенный на референдум в конце февраля.
Свое мнение он озвучил сегодня на заседании Совета Безопасности Белоруссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы донесли народу суть и отдали судьбу страны в руки белорусского народа. Пусть принимает решение. Но вопрос не в этом, а в том, что этот выбор уже не нравится Западу. Вы знаете, что всегда и все референдумы и какие-либо выборы не воспринимались там еще до начала их проведения. Вспомните прошлые времена. Мы еще не начали кампанию, а они уже ее перечеркнули.
Им все не нравилось. Точно так будет и сейчас. Не станет исключением предстоящая кампания. Более того, давление на Беларусь по самым различным направлениям – не прекращается и не прекратится. Понимаю: планировали «цветную революцию» в центре Европы, а получили неудавшийся мятеж.
Авторитетные в США эксперты назвали его неудачной попыткой неконституционного переворота. А деньги в эту неудачную попытку вложены огромные. По нашим подсчетам – более 6 млрд долларов. Для Белоруссии это заоблачная цена. Те, кто их не отработал, попытаются опять взбудоражить людей», – подчеркнул Лукашенко.
Он предвидит различные провокации против госслужащих накануне референдума и обещает всех защитить.
«До референдума нам будут подкидывать всякую дохлятину. По каждому из вас будут молотить. Меня уже отмолотили – живого места не осталось… Будут давить на предприятия, трудовые коллективы, на работников системы образования, здравоохранения. Главный ресурс – социальные сети и мессенджеры.
Основное острие нацелили против членов участковых и других комиссий. Этих людей надо всячески защитить. Такую команду правоохранительные органы получили. Пусть даже не переживают те, кто сегодня занимаются государственными делами. Сегодня не та ситуация, что была в 2020 году, и каждого мы сможем защитить. Не дай бог они прикоснутся хоть к одному человеку. Вы знаете, что будет», – сказал Лукашенко.
Спасибо!
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