Не Эрдоган так Лукашенко: США могут предложить вернуться к минскому формату

Владимир Гладков.  
18.06.2025 16:18
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, США, Турция, Украина


США на фоне вялотекущих стамбульских переговоров могут предложить вернуться к старым договоренностям в Минске, чтобы заморозить конфликт на Украине и бросить все силы на Ближний Восток.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

США на фоне вялотекущих стамбульских переговоров могут предложить вернуться к старым договоренностям в Минске,...

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«Кит Келлог, который спецпосланник по Украине, отправился навстречу с Лукашенко. О чем они будут говорить я не знаю, но очевидно, что будет делать какие-то заманчивые предложения», – сказал ведущий, и попросил прокомментировать.

«Ну, Александр Григорьевич опытный политик, я думаю, он на какие-то такие посулы, которые ему могут отправить, вряд ли пойдет. Я думаю, что там обсуждаться будет гуманитарный аспект, освобождение большого количества политических заключенных там и так далее. И здесь нормально, можно делать», – считает Клинцевич.

«Ну и, возможно, что Кит Келлог решил сам прощупать, как говорится, Минск – может ли быть новой площадкой заключения договора, как было первоначально.

Это вполне себе реальное решение, потому что американцы понимают, что из конфликта нужно выходить, с учетом Ближнего Востока, им точно сейчас не до Украины. Там одни европейцы еще пока не понимают, что им делать, втягиваться или нет, но шансы на реальное втягивание Европы в этот конфликт, они тают с каждым днем, и для киевского режима это достаточно тяжелая история.

И сейчас действительно вот сейчас им заморозить конфликт было бы оптимально, потому что через полгода это закончится катастрофой и капитуляцией. И сейчас нам останавливаться нет смысла», – подытожил он.

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