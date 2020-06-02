Не Киеву решать, кому ДНР даёт полномочия представлять республику в Минске – Пушилин

02.06.2020, Донецк, Сергей Вредников

Донецк самостоятельно будет решать, кто имеет право представлять интересы Донбасса, а кто – нет

Об этом в интервью, опубликованном на официальном сайте главы ДНР, заявил руководитель республики Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отметим, что ранее руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в одном из интервью сказал, что в переговорах с Киевом со стороны Донбасса должны участвовать только «признанные представители гражданского общества». При этом он добавил, что Киев собирается создать некий новый орган в рамках минского процесса, в работе которого будут принимать участие некие жители неподконтрольных украинским властям территорий Донбасса.

Кроме того, по мнению Ермака, переговоры в Минске «практически не были переговорами», а решения саммита нормандской четвёрки на практике не выполняются.

Как отметил Денис Пушилин, комментируя данное заявление, не Киеву решать, кому ДНР даёт полномочия представлять интересы её жителей на переговорной площадке в Минске. Как вторая сторона конфликта Донецк сам определяет своих представителей.

«Навязывание дискуссии по поводу того, кто имеет право участвовать в переговорном процессе – это сознательная позиция Украины с целью завести его в тупик. Позиция неконструктивная, вредоносная, подтасовочная. Никто не давал права причислять наших граждан к террористической организации. Ни один орган или международная инстанция таковыми жителей республик не признали и не могли признать», – добавил глава ДНР.

Он подчеркнул, что фактически представитель Офиса Зеленского громогласно отрекается от Минских соглашений, которые, по его мнению, «практически не были переговорами». Подобными заявлениями Ермак перечеркивает пять лет диалога в Минске по мирному урегулированию, альтернатива которому – война.

«Этот выбор Украина демонстрирует и на линии соприкосновения постоянными обстрелами населенных пунктов республики. Киев навязывает политическую и военную эскалацию конфликта», – заключил Денис Пушилин.