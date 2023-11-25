Не корабли, а катера: У Зеленского уточнили слова о конвое для «зернового коридора»

Владимир Зеленский объявил, что страны Запада окажут помощь боевыми катерами и дополнительными системами ПВО для защиты «зернового коридора», по которому из портов Украины продолжает вывозиться сельскохозяйственная продукция (и, очевидно, завозиться оружие) вопреки предостережениям России после приостановки участия Москвы из «зерновой сделки».

Такое заявление Зеленский сделал сегодня на конференции с англоязычным названием «Grain from Ukraine» («Зерно из Украины»). Её собрали специально к дате – 80-летию голода в Украинской ССР, который теперь Киев трактует как «голодомор» – «геноцид украинцев за их стремление выйти из Советского Союза». Украинская пропаганда старательно проводит параллели с современными событиями, утверждая, будто теперь Россия угрозой блокировки портов обрекает на голод не только Незалежную, но и другие страны, страдающие от нехватки зерна. Хотя, на самом деле, речь идёт исключительно об интересе крупных компаний Запада, которые, по данным МИД РФ, контролируют треть украинских чернозёмов и заинтересованы в вывозе урожая за границу ради прибыли – причем, отнюдь не в голодающие страны Африки.

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Зеленский похвалился, что, несмотря на предостережения России, Украина начала вывоз зерна не только через порты на Дунае, но и на Черном море (зерновозы идут вдоль берега, чтобы поскорее оказаться в территориальных водах Румынии и Болгарии, а затем и Турции, – с расчетом, что атаковать их в странах НАТО не будут).

Впрочем, «ПолитНавигатор» уже сообщал, что российские военные концентрируют удары по украинской портовой инфраструктуре, а не гражданским судам. Пока что известно лишь об одном случае попадания то ли дрона, то ли ракеты в рубку сухогруза. Это произошло буквально на днях при заходе судна в порт Южный. Причем, затем его спешно разгрузили у причальной стенки под прикрытием СБУ.

«У нас есть понятный коридор и взаимодействие по его использованию с Болгарией, Румынией и Турцией. У нас есть договоренности с Великобританией, которая занимается страхованием этого коридора. Должны быть соответствующие результаты. У меня есть договоренность с несколькими государствами относительно мощного сопровождения украинцами, конвоя. Нам уже передают соответствующие морские катера», – сказал Зеленский.

Он также анонсировал получение Украиной новых систем ПВО от стран НАТО для защиты портов в Одесской области.

«Положительный ответ уже есть, когда эти системы станут охранять тот регион. Потому что там и коридор важен, и люди. Для нас важны наши люди в Одесском регионе. С ПВО дефицит, однако… важно, что есть договоренности, есть положительный сигнал, коридор работает», – добавил Зеленский.

Кстати, интересно, что изначально СМИ процитировали речь Зеленского с конференции, где фигурировали корабли для охраны «зернового коридора». Это сразу же вызвало появление версий о том, что зерновозы начнут сопровождать конвои НАТО, и новый виток эскалации неизбежен.

«Из выступления президента не ясно, станет ли это передачей боевых единиц в состав ВМС Украины или в конвоях будут задействованы корабли НАТО. О последнем варианте еще в июле скептически высказывался представитель Пентагона Кирби, что такой шаг увеличит возможность прямого столкновения Альянса с Россией. Нельзя исключать, что теперь эта позиция пересмотрена, возможно, из-за постоянно всплывающих слухов про вероятное наступление противника на Одессу», – прокомментировал одесский политик Вячеслав Азаров.

Однако к вечеру на официальном сайте украинского президента появилось сообщение с цитатой Зеленского (которую мы и привели выше) – речь идёт не о кораблях, а о катерах. И это «мощное сопровождение» будет осуществляться украинцами.

Так что Третья Мировая вновь откладывается. Во всяком случае, пока.