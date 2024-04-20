«Не надо этого бояться» – в Москве прогнозируют рост доллара до 110 рублей

Постепенный рост стоимости доллара якобы благотворно влияет на российскую экономику.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наша последняя инфляция неразрывно связана со спецификой сегодняшних отношений России с миром. Санкционное давление, перестройка логистики, вопросы торгового баланса – это всё влияет на состояние экономики и на инфляционные процессы.

Однако для наших предпринимателей слишком устойчивый рубль, его нахождение [доллара] на курсе меньше 70 рублей – это не очень хорошо. Были прогнозы, что мы 2023 год пройдём в коридоре 80-95 рублей за доллар. Сегодня мы видим, что только-только подошли к 95 рублям», – сказал Кирьянов.