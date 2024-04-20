«Не надо этого бояться» – в Москве прогнозируют рост доллара до 110 рублей

Максим Столяров.  
20.04.2024 09:47
  (Мск) , Москва
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деньги, Дзен, Общество, Россия


Постепенный рост стоимости доллара якобы благотворно влияет на российскую экономику.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Постепенный рост стоимости доллара якобы благотворно влияет на российскую экономику. Об этом на пресс-конференции...

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«Наша последняя инфляция неразрывно связана со спецификой сегодняшних отношений России с миром. Санкционное давление, перестройка логистики, вопросы торгового баланса – это всё влияет на состояние экономики и на инфляционные процессы.

Однако для наших предпринимателей слишком устойчивый рубль, его нахождение [доллара] на курсе меньше 70 рублей – это не очень хорошо. Были прогнозы, что мы 2023 год пройдём в коридоре 80-95 рублей за доллар. Сегодня мы видим, что только-только подошли к 95 рублям», – сказал Кирьянов.

«И нет никакой магии в цифре 100. Просто цифра. Не надо бояться каких-то пороговых значений, психологических отметок. Вполне возможно, в этом году будет цифра 105 или 110 рублей за доллар. Но для экономики для производственных сил, для людей, важно не конкретное значение, а стабильность, чтобы не было рывков», – добавил эксперт.

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