«Не надо этого бояться» – в Москве прогнозируют рост доллара до 110 рублей
Постепенный рост стоимости доллара якобы благотворно влияет на российскую экономику.
Об этом на пресс-конференции в Москве заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Наша последняя инфляция неразрывно связана со спецификой сегодняшних отношений России с миром. Санкционное давление, перестройка логистики, вопросы торгового баланса – это всё влияет на состояние экономики и на инфляционные процессы.
Однако для наших предпринимателей слишком устойчивый рубль, его нахождение [доллара] на курсе меньше 70 рублей – это не очень хорошо. Были прогнозы, что мы 2023 год пройдём в коридоре 80-95 рублей за доллар. Сегодня мы видим, что только-только подошли к 95 рублям», – сказал Кирьянов.
«И нет никакой магии в цифре 100. Просто цифра. Не надо бояться каких-то пороговых значений, психологических отметок. Вполне возможно, в этом году будет цифра 105 или 110 рублей за доллар. Но для экономики для производственных сил, для людей, важно не конкретное значение, а стабильность, чтобы не было рывков», – добавил эксперт.
Спасибо!
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