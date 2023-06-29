«Не нонсенс, а подлость»: фронтмен «Землян» о продажном патриотизме артистов

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В России не должно быть места патриотизму за деньги, когда деятели культуры поддерживают свое государство исключительно по материальным соображениям.

Об этом в эфире шоу «Мужской разговор» заявил основатель группы «Земляне» Владимир Киселёв, поднявший важные для российского общества темы.

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Ведущий поднял тему артистов, которые «становятся патриотами» и выступают на Красной площади лишь тогда, когда им платят хорошие деньги.

«Я считаю, что на сегодняшний день вообще организация этих безумных концертов на Красной площади и так далее, особенно эти концерты за тысячи километров по городам России, автопробеги в поддержку СВО, на мой взгляд это просто… не просто нонсенс, а это подлость…», — считает Киселев.

Кроме того, он затронул проблему руководителей сферы культуры, которые не слышат справедливой критики в свой адрес и не выполняют возложенные на них обществом функции.

«Говорить о наших руководителях идеологии и культуры нельзя, потому что эти небожители вдруг не подотче‌тны никакой критике…», — убежден артист.

По его словам, эти деятели не сумели создать государственно ориентированных артистов, которые смогли бы поддержать президента на сцене, а не сиять в лучах его славы.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span> При этом фронтмен «Землян» уверен, что решить существующие проблемы можно только в том случае, если говорить всю правду в лицо. По его убеждению, именно правда выполняет очищающую функцию и прокладывает дорогу к исправлению ошибок.

В завершение интервью лидер музыкального коллектива затронул вопрос русской идентичности и принадлежности человека к его месту. Как емко выразился артист, «русский человек без России жить не может», а выбравшие новый дом в трудную для Отечества минуту, сделали то, что можно сравнить с отрезанием собственной пуповины.

«Русский человек не может там быть. Да, есть приспособленцы, которые умудрились там жить. Да, есть люди, которые нашли там какие-то для себя преференции. Но я считаю, взять и отрезать у себя Москву, Ленинград, Рязань, Волгу — это необъяснимо…», — резюмировал Киселёв.