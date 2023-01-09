«Не помогли Саакашвили, не помогут и Зеленскому» – Украина требует у Грузии вернуть ЗРК «Бук»

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Украина попросила Грузию вернуть зенитно-ракетные комплексы «Бук», которые были переданы Тбилиси во время боевых действий в 2008 году.

Об этом в статье для «Украинской правды» написал временно поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинская сторона последовательна в своих запросах ко всем международным партнерам, в том числе Грузии, о предоставлении вооружения, военной техники и боеприпасов, а также откровенно заявляла о жизненной необходимости в вооружении в самом начале широкомасштабного вторжения РФ в Украину. В частности, Киев просил передать комплексы «Бук», которые были переданы Украиной Грузии во время войны 2008 года», – написал чиновник.

Также, по его словам, запрос включал поставленные Соединенными Штатами комплексы Javelin. Дипломат заявил, что в отношении них было получено не только согласие со стороны США, но и предложение заменить их на более новые.

«Несмотря на то, что правительство Грузии категорически отказалось предоставлять военную помощь, Украина выступает против использования этого вопроса во внутриполитических спорах и отвергает любые обвинения в попытках втянуть Грузию в войну с РФ», – добавил Касьянов.

Напомним, что Украина поставила Грузии не только ЗРК «Бук», которые участвовали в конфликте «08.08.08», но и направила в Грузии специалистов-ракетчиков. Сейчас Тбилиси демонстрирует благоразумие, не участвуя в поставках оружия Киеву

Грузинский политолог Шота Апхаидзе считает, что «Буки» можно и отдать, однако более никаких дел с Украиной не иметь. Эксперт выразил возмущение оскорбительным тоном киевских чиновников, которые позволяют себе выпады в адрес Грузии за отказ открывать второй фронт против России.

«Пусть забирают, кому нахрен этот «Бук» нужен в Грузии, тем более, от украинцев. Просто за последние четыре дня в интернете такое творится как раз с подачи этих п…в – Арестовичей и этих ребят. Там наёмники грузинские уже десятками выступают, призывают к госперевороту, угрожают, что будут танками давить нас всех, разрушат всю страну. Они так и говорили: мы разрушим всю страну, а потом, говорит, такая Грузия нам не нужна, типа, пророссийская и т.д., всех поубиваем и разрушим всё. Вообще надо начинать с того, что Грузии необходимо прервать всякие дипломатические отношения после всех заявлений Зеленского, Арестовича, Гончаренко, Подоляка и других представителей киевского режима. Как они оскорбляют Грузию, постоянно поливают, оскорбляют чиновников, граждан Грузии. Конечно, это ненормально», – сказал эксперт в комментарии «ПолитНавигатору».

Апхаидзе считает, что запрос на возвращение установок «Бук» – свидетельство того, что Украина «настолько обречена».

«Это же не какой-то велосипед, чтобы одолжить, а потом забрать обратно. Но, если они настолько обречены, что надо забрать обратно, пусть забирают. Грузии это не нужно, Грузия воевать с Россией не собирается. Если у нас будут нормализованы отношения с России, то мы можем получить от России «Буки», другие установки, которые будут обеспечивать нашу безопасность», – подчеркнул политолог.

Между тем, он напомнил, что эти «Буки» в своё время Саакашвили не спасли.

«Пара «Буков» серьёзно картину не поменяют – в 2008 году они не помогли Саакашвили, так что я не уверен, что сейчас этот «Бук» поможет Зеленскому каким-то образом. Если это у них этот вопрос стоит принципиально, то пусть забирают и засовывают себе в одно место», – заключил Апхаидзе.