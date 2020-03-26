26.03.2020, Киев, Игорь Петров
 
Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Экономика, Энергетика
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«Не понимаю, почему бездействует власть» – Лукаш шокирована назначением Коболева




Новый Кабинет министров Украины согласился на продление контракта с главой НАК «Нефтегаз Украины» Андреем Коболевым, несмотря на то, что «Нефтегаз» фактически работает не в интересах Украины.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявила юрист Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для меня шокирующим открытием стало то, что вроде бы и не совсем соросовский новый Кабмин согласовал и продлил контракт с Коболевым.

Для меня удивительно, что средства «Нафтогаза» не изымаются и не направляются в экономику Украины. Напомню, что годовая прибыль «Нефтегаза» – около миллиарда долларов.

Это государственные деньги, это не частные деньги. Такие как Коболев и все эти соросята превратили все это в частную лавочку. Не понимаю, почему бездействует власть», – недоумевает юрист.

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