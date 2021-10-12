«Не признают вины» – Главный судья Гаагского трибунала отказался досрочно выпускать сербских узников

12.10.2021 19:51 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Председатель судебного механизма – преемник упраздненного Международного трибунала по бывшей Югославии в Гааге Кармел Аджиус отказал нескольким заключенным-сербам в досрочном освобождении по отбытии двух третей срока заключения.

Об этом сообщает «Политика», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Своим решением не одобрять досрочное освобождение после отбытия двух третей его срока, Аджиус продлил тюремный срок генералу полиции Сретену Лукичу на целых два с половиной года.

«Лукич выполнил условие (для досрочного освобождения – ред.) в мае 2019 года, но Аджиус отказал ему. – рассказал адвокат Сретена Лукича – Бранко Лукич. – Когда было установлено, что он уже отбыл две трети своего приговора, польские власти проинформировали суд в Гааге. После того, как Аджиус отказался его освободить, польские власти вернули его под стражу в тюрьме Схевенинген».

Юрист добавил, что генерал МВД Властимир Джорджевич выполнил условия досрочного освобождения еще в марте 2019 года, но его просьба до сих пор не принята, поэтому он все еще находится в тюрьме в Германии.

Это условие также выполнил бывший начальник Генерального штаба Небойша Павкович, который до сих пор отбывает 22-летний срок тюремного заключения в финской тюрьме, хотя находится под стражей с 2005 года.

Две трети из 18 лет лишения свободы были отбыты в 2018 году генералом армии боснийских сербов Радивое Милетичем, который также находится в тюрьме в Финляндии.

Радослав Брджанин, политический лидер Автономной области Краина, также отбыл две трети срока, но после выполнения условий, он был возвращен под стражу Гаагского трибунала из тюрьмы в Дании.

Ранее в этом году просьба боснийского серба Драголюба Кунараца о досрочном освобождении из тюрьмы в Германии была отклонена после того, как он отбыл две трети своего 28-летнего срока – он сдался трибуналу в марте 1998 года.

Таким образом, Кармел Аджиус прервал практику своего предшественника Теодора Мерона, который однажды удовлетворил большинство просьб о досрочном освобождении осужденных, отбывших две трети срока наказания. Свои решения судья объясняет тем, что осужденные не прошли процесс исправления, даже когда отчеты из тюрем говорят об их примерном поведении.

«Это усмотрение председателя суда, но на самом деле это вопрос произвола. Аджиус требует от осужденных признать преступные действия и выразить раскаяние, даже если они не признают себя виновными на суде», – сказал адвокат Лукич.