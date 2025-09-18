Не раздавать деньги, а подавлять инфляцию: Путин отклонил еще одну инициативу Миронова

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Владимир Путин в принципе не против ежеквартальной индексация социальных пособий, но опасается, что эта мера ускорит инфляцию. Так президент отреагировал на инициативу лидера «Справедливой России» Сергея Миронова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В целом хотелось бы это сделать. Надо подумать. Есть другой способ. В связи с тем, что инфляция у нас достаточно высокая, надо ее подавлять, чтобы такой проблемы не было», – сказал Путин.

Он предложил Миронову обсудить свое предложение с правительством на дебатах по бюджету.