«Не согласились на «Анкоридж» – теперь маемо тэ що маемо» – в Киеве кусают локти и ждут наихудшего

Зимой российские ракеты и дроны будут создавать на Украине железные аргументы для мирного договора на условиях Кремля.

Об этом на канале «Испанский стыд» заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

« Пока война в пользу России, и она может себе позволить ещё воевать. Но правы и те, кто говорят, что 26-й год критичен для России в плане реалий бюджетных, в плане потерь рынков. Поэтому , если появится возможность с выгодой для себя решить это дипломатическим путем, Россия на это пойдет …», – уверяет он.

«Много предпосылок для того, что по завершении вот этой запланированной активной военной фазы осень-зима мы можем выйти на тот самый тяжелый компромисс. Собственно, он сейчас и готовится.

Почему осень-зима? Мне кажется, что в Кремле прагматики, циники… понимают, что прежде чем получить договор, необходимы железные аргументы. Эти железные аргументы – это тяжёлое положение украинского тыла.

К сожалению для нас всех, я думаю, что Россия не отступит от намерения подорвать экономическую стабильность и безопасность украинского тыла до весны, и останавливаться пока не будет», – рассуждал Ермолаев.