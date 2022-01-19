«Не СССР, но очень опасна»: Экс-советник Госсекретаря США о России

19.01.2022  16:28 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
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Дзен, Политика, Россия, СССР, США


США не должны недооценивать Россию или считать ее региональной державой.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил бывший советник госсекретаря США Пол Гобл, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США не должны недооценивать Россию или считать ее региональной державой. Об этом в эфире...

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По словам Гобла, при этом, Россия уже не является той могущественной сверхдержавой, которой был Советский Союз.

«Я бы никогда не посоветовал американскому президенту называть Россию региональной державой. Безусловно, она не сверхдержава, каковой она была до 1991 года. Но она способна причинять неприятности там, где захочет», – сказал американский эксперт.

По его словам, Россия кажется сильнее, потому что она готова причинять неприятности и делать вещи, на которые не готовы другие.

«Но на самом деле это ее стремление бить окна – отправлять войска в Африку, создавать альянсы с Венесуэлой, вторгаться в Грузию и Украину – является символом не столько силы, а скорее неспособности российской власти сделать что-либо положительное дома… Да, Россия может причинять неприятности, да, у нее есть ядерное оружие и это нельзя игнорировать. Но считать ее такой державой, какой она была 35 лет назад, было бы неправильно. Повторюсь, считать ее региональной державой неправильно или второстепенной державой – ведь для этого у нее слишком много ядерного оружия. Но она больше не сверхдержава», – заявил Гобл.

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