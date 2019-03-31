Не только Зеленский: Вернувшийся в политику русофоб празднует успех по итогам первого тура

31.03.2019, Киев, Игорь Петров

Владимир Зеленский – не единственный политик, продемонстрировавший успех в первом туре президентских выборов на Украине. Предварительные итоги можно считать успешными для вернувшегося в политику экс-главы СБУ Игоря Смешко, который теперь будет претендовать на электорат «сдувшегося» министра обороны времен президентства Ющенко Анатолия Гриценко.

Об этом в своем блоге рассуждает политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Смешко – зрелый мужик, у него есть амбиции и они, собственно говоря, и толкнули его на эти президентские выборы. Теперь к Смешко пойдут «мешки», пойдут люди, которые захотят попасть в парламент и которые хотели бы, чтобы можно было бы завести своих людей – либо самим зайти, либо же, чтобы партия во главе со Смешко лоббировала бы интересы.

В этом плане у Смешко есть прекрасная возможность зайти в Раду и сожрать в значительной степени электорат Гриценко.

Эта ситуация – это закат звезды Гриценко, который как обозначил себя «первый непроходной», так им и остался.

Смешко вернулся в большую игру. Он может и пойти в чью-то партию и быть там интересным игроком», – сказал Романенко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», экс-глава СБУ Смешко в одном из эфиров прямо заявил, что украинцы могут желать только «перемоги», тогда как те, кто за «мир любой ценой» – пятая колонна.

Также кандидат обещал построить такую страну, что жители Крыма и ЛДНР сами полезут через кордоны на Украину, как через Берлинскую стену.

Кроме того, Смешко выражал публичные сожаления, что Украина в 2014 году не устроила Крыму кровавую баню.