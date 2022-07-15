«Не Угорщина, а Вэнгрия» – Киев в ярости от независимой политики Орбана

Из-за независимой политики Будапешта все наработанные проекты эмбарго и антироссийских санкций ушли коту под хвост.

Украинские СМИ злобно комментируют отказ венгерского правительства даже обсуждать пакет ограничений по газу, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На газовый шантаж Кремля полностью подсела «Вэнгрия» (сказано нарочно, по-украински Угорщина – ред.), которая сказала, что не готова обсуждать возможные санкции ЕС против каких-либо поставок российского газа. А также не поддержит внесение в санкционный список и «Газпрома», и «Газпромбанка».

Поэтому рассчитывать на то, что они вдруг попадут в этот санкционный список, не стоит. Потому что Европа для того, чтобы ввести какие-то санкции, должна быть единогласной. Потому этого мы точно не ожидаем», – сказала телеведущая канала «Украина 24».