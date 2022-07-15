«Не Угорщина, а Вэнгрия» – Киев в ярости от независимой политики Орбана
Из-за независимой политики Будапешта все наработанные проекты эмбарго и антироссийских санкций ушли коту под хвост.
Украинские СМИ злобно комментируют отказ венгерского правительства даже обсуждать пакет ограничений по газу, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«На газовый шантаж Кремля полностью подсела «Вэнгрия» (сказано нарочно, по-украински Угорщина – ред.), которая сказала, что не готова обсуждать возможные санкции ЕС против каких-либо поставок российского газа. А также не поддержит внесение в санкционный список и «Газпрома», и «Газпромбанка».
Поэтому рассчитывать на то, что они вдруг попадут в этот санкционный список, не стоит. Потому что Европа для того, чтобы ввести какие-то санкции, должна быть единогласной. Потому этого мы точно не ожидаем», – сказала телеведущая канала «Украина 24».
Экономист Александр Дудчак прокомментировал «ПолитНавигатору», что на данный момент Венгрия – единственная страна ЕС, обладающая суверенитетом на протяжении всех лет, когда у руля государства стоит премьер-министр Виктор Орбан.
«Благодаря его усилиям изгнали из Венгрии Сороса в 2018 году, последовательно осуждалась политика этноцида в отношении тех, кто не желал становиться «политическим украинцем». А сейчас эта не большая, но гордая страна не присоединяется ко многим самоубийственным инициативам коллективного Запада в отношении России», – напомнил Дудчак.
«Просто венгерское государство руководствуется здравым смыслом, а не интересами Лондона и Вашингтона. Браво, Орбан. Хоть один трезвый голос в Евросоюзе», – добавил экономист.
Спасибо!
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