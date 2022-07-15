«Не Угорщина, а Вэнгрия» – Киев в ярости от независимой политики Орбана

15.07.2022  21:59 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
Просмотров: 911
 
Венгрия, Газ, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Санкции, Скандал, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Из-за независимой политики Будапешта все наработанные проекты эмбарго и антироссийских санкций ушли коту под хвост.

Украинские СМИ злобно комментируют отказ венгерского правительства даже обсуждать пакет ограничений по газу, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Из-за независимой политики Будапешта все наработанные проекты эмбарго и антироссийских санкций ушли коту под...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«На газовый шантаж Кремля полностью подсела «Вэнгрия» (сказано нарочно, по-украински Угорщина – ред.), которая сказала, что не готова обсуждать возможные санкции ЕС против каких-либо поставок российского газа. А также не поддержит внесение в санкционный список и «Газпрома», и «Газпромбанка».

Поэтому рассчитывать на то, что они вдруг попадут в этот санкционный список, не стоит. Потому что Европа для того, чтобы ввести какие-то санкции, должна быть единогласной. Потому этого мы точно не ожидаем», – сказала телеведущая канала «Украина 24».

Экономист Александр Дудчак прокомментировал «ПолитНавигатору», что на данный момент Венгрия – единственная страна ЕС, обладающая суверенитетом на протяжении всех лет, когда у руля государства стоит премьер-министр Виктор Орбан.

«Благодаря его усилиям изгнали из Венгрии Сороса в 2018 году, последовательно осуждалась политика этноцида в отношении тех, кто не желал становиться «политическим украинцем». А сейчас эта не большая, но гордая страна не присоединяется ко многим самоубийственным инициативам коллективного Запада в отношении России», – напомнил Дудчак.

«Просто венгерское государство руководствуется здравым смыслом, а не интересами Лондона и Вашингтона. Браво, Орбан. Хоть один трезвый голос в Евросоюзе», – добавил экономист.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть