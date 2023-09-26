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Президент Молдовы Майя Санду, выступая в эфире программы «Новая неделя с Анатолием Голя» на телеканале TV8, забраковала тех молдавских политиков, которые пытаются играть в многовекторность либо стали проевропейцами сравнительно недавно под воздействием обстоятельств.

Ведущий напомнил про инициативу мэра Кишинёва Ивана Чебана, ранее выступавшего за евразийскую интеграцию и дружбу с Россией, который предложил всем проевропейским партиям Молдовы подписать аналог румынского «пакта Снагов» в поддержку европейской интеграции страны.

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Он спросил, по какой причине партия Санду «Действие и солидарность» отвергла эту, казалось бы, проевропейскую инициативу. Спикер парламента и лидер ПДС Игорь Гросу заявил, что «мы не сотрудничаем с кремлёвскими консервами».

«Нам нужно не только чтобы люди говорили, что они поддерживают европейские ценности. Нам важно, чтобы люди жили [по этим ценностям]. Особенно когда мы говорим о политиках, нам важно, что они работают и живут по этим европейским ценностям. Недостаточно говорить «мы с Европой, но мы и с Москвой, мы со всеми и так далее». Или ты веришь в демократию и это показываешь каждый день у себя на работе, или это просто разговор», – объяснила президент Молдовы позицию своей группировки.

Таким образом, попытки кишинёвского градоначальника продемонстрировать прозападному руководству Молдовы, что он «свой, буржуинский», предсказуемо закончились провалом. Бывшие свои предателей не прощают, а те, к кому они перебегают, не станут им доверять. Пример Нестора Шуфрича и других новоявленных украинских русофобов тому лишнее подтверждение.