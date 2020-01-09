«Нефтегаз» будет вынужден доплачивать украинскому оператору ГТС ради спасения трубы

09.01.2020, Киев, Игорь Петров

Запуск обеих веток «Турецкого потока» лишит Украину порядка миллиарда долларов ежегодных поступлений от транзита газа, а запуск «Северного потока-2» поставит ГТС Украины на грань убыточности.

Об этом в беседе на телеканале 112 Украина заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очевидно, Украина теряет эти 15 млрд. куб.м., которые теперь будут идти через «Турецкий поток». Что касается денег, то Украина теряет порядка 500 млн долл. И это лишь первая часть «Турецкого потока». Когда будет запущена вторая ветка, то это тоже минус 15 млрд. куб.м. То есть, Украина будет терять миллиард долларов каждый год», – отметил эксперт.

По его словам, без этих денег возможности «Нефтегаза» уменьшатся.

«Невозможно будет делать какие-то масштабные инвестпроекты, модернизировать ГТС, улучшать качество услуг. И не надо забывать, что «Северный поток-2» в любом случае будет достроен. Это еще минус 55 млрд. куб.м.

Поэтому и заключен такой контракт – 65 млрд. куб.м. на текущий год, с 2021 года – по 40 млрд. куб.м. То есть, ГТС Украины в итоге будет на пределе окупаемости.

Может, придется еще и доплачивать за транзит природного газа – «Газпром» платит «Нефтегазу» фиксированную ставку за транзит, а тот платит оператору ГТС по европейской формуле: чем меньше объем транзита, тем выше ставка. И того, что «Газпром» платит «Нефтегазу» может не хватить, чтобы «Нефтегаз» рассчитался с оператором ГТС.

Сейчас на пресс-конференции я не услышал от руководителей «Нефтегаза» внятного ответа на вопрос, можно ли избежать такой ситуации. Никаких конкретных цифр не было названо», – подытожил Скаршевский.