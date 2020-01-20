20.01.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Политика, Россия, Украина, Энергетика
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Нефтяная война Лукашенко ударит по Украине

Цены на нефтепродукты на Украине уже поднялись, и стоит ожидать дальнейшего повышения в связи с прекращением российских поставок в Белоруссию.

Об этом в эфире youtube-канала PolitWera заявил российский эксперт по энергетике Сергей Савчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если сейчас «краник», через который нефть затекала на Украину с севера перекроется, логично предположить, что на Украине цены полезут вверх. Из Белоруссии поступает большое количество нефтепродуктов. Белорусы вообще нормальные ребята. Они на Украину и уголь поставляют. Видно, много добывают. И нефть продают, и даже газ иногда», – сказал Савчук.

Он напомнил, что на Украине остался только один из шести нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в Кременчуге.

«Он принадлежит Коломойскому, серому кардиналу Украины. Летом он делал очень глубокие реверансы в сторону Россию, чтобы наладить поставки нефтепродуктов. Он будет получать самые жирные сливки», – отметил эксперт.

Напомним, в середине января компания «Укртатнафта», принадлежащая Коломойскому, обратилась к государственным НАК Нафтогаз Украины и «Укртранснафте» с призывом не закупать горючее на белорусском Мозырском нефтеперерабатывающем заводе, поскольку он имеет российских акционеров.

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