«Неизвестно, что будет завтра». Консульский отдел посольства РФ в Молдове взял тайм-аут из-за высылки дипломатов

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Консульский отдел посольства России в Молдове приостанавливает прием граждан. К 15 августа по решению руководства РМ страну покинут 18 российских дипломатов и 27 технических сотрудников, работавших в дипмиссии. Персонал посольства составит всего 25 человек.

Напомним, после публикации в молдавской прессе журналистского расследования о «шпионских» антеннах и спутниковых тарелках на крыше российского посольства власти предписали сократить число аккредитованных в Кишиневе дипломатов РФ, чтобы, как выразился глава внешнеполитического молдавского ведомства, выпускник МГИМО Нику Попеску, «в Молдове было меньше лиц, занимающихся дестабилизацией страны».

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Под каким предлогом численность российской дипмиссии сокращают, теперь не столь важно. Последствия этого решения уже отражаются на простых людях, которым становится недоступным консульское обслуживание.

Посольство приспосабливается к новым условиям работы – ему нужно решить, как в урезанном составе обеспечить работу в самой дипмиссии, в консульской службе, в том числе пункте выездного консульского обслуживания в Тирасполе, в Российском центре науки и культуры в Кишиневе, наконец, в Объединенной контрольной комиссии, управляющей миротворческой операцией.

Итак, посольство России приостанавливает консульский прием по ряду вопросов, в частности, оформлению заграничных паспортов, выдаваемых на пять лет, и определению наличия гражданства (для тех, у кого загранпаспорт просрочен). Это очень востребованные услуги.

Основная масса заявителей – в Приднестровье, где живет порядка 200 тысяч российских граждан. Загранпаспорта для многих – острая необходимость, люди ездят в Россию на учебу, на лечение, к родственникам.

После пандемии и связанным с ней годичным перерывом в работе тираспольского пункта консульского обслуживания здесь сформировалась очередь на обмен загранпаспортов с истекшим сроком действия в 20 тысяч человек. Проблема решалась на разных уровнях, в том числе на уровне МИД РФ.

Консульскую службу подкрепили сотрудниками, увеличили штат. Год назад директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук в ходе круглого стола в Совете Федерации отмечал, что в консульском пункте России в Тирасполе выдается 9 паспортов в час. Предполагалось, что очередь удастся ликвидировать за пару лет работы в плотном режиме.

В эти планы вмешалась политика. Проблема, которая начала решаться, снова застопорится.

Сегодня записаться на обмен паспорта в электронной очереди не получается. Гражданам, уже записанным на прием в консульский пункт на 4 августа и позже, пришли письма с уведомлением о переносе визита на неопределенный срок. При этом учреждение продолжает принимать документы на оформление 10-летних паспортов нового образца, выдавать готовые паспорта.

У пункта выездного консульского обслуживания в Тирасполе в эти дни – как обычно, многолюдно. Кто-то успел вскочить в последний вагон, подать заявление на обмен пятилетнего паспорта. Точной даты его изготовления, как было раньше, консульские работники не называют, а просят ждать телефонного звонка «приблизительно через три месяца».

Сотрудники нацелены на решение всех возникающих вопросов – даже с теми посетителями, которые что-то перепутали или не пришли в назначенное время. Людей, которые записались на прием, но в силу сложившихся обстоятельств не попадут на него, инструктируют:

«Ждите сообщений. На электронную почту, которую вы указали при регистрации заявки, придет письмо с разъяснениями, как действовать дальше. Пока нельзя сказать, что будет даже завтра».

Консульский пункт в Тирасполе в последнее работает четко и быстро – сыграла роль электронная запись, которую население в целом освоило. Процедура записи на консульские услуги в Приднестровье, довольно мудреная, стала притчей во языцех. Из-за большого спроса электронная запись с ежедневной проверкой заявки занимала на 5-летний паспорт несколько недель, биометрический – около полугода, определение наличия гражданства – несколько дней. Что будет с этими сроками дальше – не берется сказать никто.

Люди относятся к новым ограничениям философски, паники и ажиотажа нет – в Приднестровье давно привыкли к всевозможным блокадам.

«Что придумают российские дипломаты, – вероятно, скоро узнаем. Посольство заверяет, что приостановка работы консульской службы – временная», – говорят посетители тираспольского консульского пункта.