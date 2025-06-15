Немецкие политики определились: кто болеет за Иран, а кто – за Израиль

Сергей Рыжов.  
15.06.2025 09:23
  (Мск) , Москва
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Ближний Восток, Война, Германия, Дзен, Израиль, Иран, Политика


Ближний восток в очередной раз расколол немецкий политикум, пишет Bild. Такие представляющие крайние углы идеологического спектра партии, как «Левые» (Linke), «Альянс Сары Вагенкнехт» (BSW) и «Альтернатива для Германии» единогласно не поддерживают операцию Израиля «Восстающий лев», в то время как правящая коалиция оправдывает ее самообороной.

По мнению лидера «Левых» Яна ван Акена, военная операция Rising Lion («Восстающий лев») является «опасной эскалацией» и «серьезным нарушением международного права, которое нельзя оправдать самообороной». Он требует, чтобы Совет Безопасности ООН осудил эту атаку.

Ближний восток в очередной раз расколол немецкий политикум, пишет Bild. Такие представляющие крайние углы...

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Глава BSW Сара Вагенкнехт не обращается напрямую к Совбезу ООН, но требует от федерального правительства резко осудить нападение и прекратить все поставки оружия Израилю.

«Невероятно, как израильское правительство бьет по всем подряд. Кто наконец-то остановит военного преступника Нетаньяху?», — возмущается она в X.

Лидер АдГ Тино Хрупалла написал в X: «Я осуждаю эти атаки».

«Могут возникнуть новые мощные миграционные потоки в Европу. Германия не должна снова стать жертвой конфликта на Ближнем Востоке», – вторит партийному геноссе Маркус Фронмайер, официальный представитель фракции АдГ по международным делам.

В отличие от этих партий, политики из правящих ХДС/ХСС и СДПГ выражают свою солидарность с Израилем, а уже после этого говорят о необходимости деэскалации.

Так, социал-демократ Рольф Мютцених заявил в эфире Deutschlandfunk, что Израиль имеет «фундаментальное право на самооборону». Была ли реализация этого права оправдана в данном конкретном случае — это, по его мнению, должно быть предметом обсуждения в Совбезе ООН. Он также подчеркнул угрозу, исходящую от иранской ядерной программы.

Канцлер Фридрих Мерц, которого об атаке заранее проинформировал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, также заявил, что Израиль имеет право защищать свое существование и безопасность своих граждан.

«Для Израиля сейчас речь идет, безусловно, о выживании. Если Иран получит ядерную бомбу, это будет угрожать существованию государства Израиль и каждого отдельного его жителя», – сказал в интервью журналу Stern представитель парламентской фракции ХДС/ХСС по международным делам Юрген Хардт.

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