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19.02.2021, Москва, Максим Карпенко
 
Германия, Дзен, ЕС, Политика, Россия, Экономика
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Немецкий политолог: На Западе осознали – Россия научилась использовать санкции себе во благо


Запад не будет вводить новые санкции против России, потому что понял – РФ от них только выигрывает, поднимая собственное производство, а производители, например, из Евросоюза, теряют российские рынки и колоссальную прибыль.

Об этом в эфире интернет-канала «Голос правды» заявил немецкий политолог Александр Рар.

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«Сегодня, мне кажется, никаких новых санкций в отношении России вводить не будут. Потому что мир научился – Европа и Россия научились жить более-менее при этих санкциях.

И Запад понимает, что Россия использовала этот санкционный режим для того, чтобы восстановить часть своей до этого не функционирующей экономики. Сами начали производить и не закупать это на Западе.

Теперь западные производители просто кусают локти и говорят, что мы потеряли за эти семь лет российский рынок. А кто туда попал? Китайцы, турки, индусы, азиаты со своим производством.

Люди в России не голодают, все получают, но уже не из Европы. И как это восстановить, как эти пробелы заполнить, – никто не знает. Поэтому нет здесь интереса у Запада идти на санкции, потому что он будет наказывать самого себя», – заявил Рар.

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