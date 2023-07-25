Немецкоязычные СМИ: Конфликт на Украине обнажил проблемы Германии

В связи с боевыми действиями на Украине артиллерийские боеприпасы стали дефицитным товаром. Министр обороны Германии хочет противодействовать этому, написал 24 июля немецкий еженедельник Der Spiegel.

При этом более трети граждан ФРГ считает, что Россия – это страна, с которой правительство Германии должно быть в хороших отношениях, свидетельствуют результаты свежего опроса общественного мнения, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Правительство Германии планирует до 2031 года выделить 20 миллиардов евро на закупку боеприпасов, чтобы покрыть их дефицит. Об этом в интервью Der Spiegel заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

«Без боеприпасов современные системы вооружений не приносят пользы, даже если они готовы к использованию на полигонах», – отметил министр.

По его словам, стабильные поставки боеприпасов вооруженным силам Германии являются приоритетом.

«К 2031 году мы должны и хотим инвестировать в боеприпасы более 20 миллиардов евро», – отметил Писториус.

Как отмечает издание, в течение многих лет нехватка боеприпасов была нормой для Бундесвера. После воссоединения Германии о новой сухопутной войне в Центральной Европе практически не могло быть и речи. Политики максимально экономили военных, принцип «дивидендов мира» был в силе.

Однако всё изменилось после начала российской СВО, когда выяснилось, что Германия не в состоянии поддержать Украину достаточным количеством боеприпасов. Der Spiegel пишет о драматической ситуации в немецкой армии, в распоряжении которой сейчас всего около 20 тысяч 155-мм артиллерийских снарядов, а их должно быть в десять раз больше.

К примеру, снарядов для гаубиц PZH 2000, часть из которых уже отправлена на Украину, настолько мало, что немецкие солдаты редко могут потренироваться на полигонах с боевыми зарядами – например, когда на полигон приезжает министр или госсекретарь Минобороны. В большинстве других случаев военные используют тренировочные боеприпасы.

Ранее сообщалось, что Бундесвер заключил с оружейным концерном Rheinmetall контракты на поставку сотен тысяч боевых и учебных артиллерийских боеприпасов на общую сумму около 1,2 миллиарда евро. Однако оказалось, что более 80% нитроцеллюлозы, одного из главных компонентов снаряда, концерн в данное время получает из Китая.

В будущем Rheinmetall хочет производить 10 тысяч тонн этого компонента из австралийского хлопка в Германии, а пороховой завод в Баварарии уже переведён на круглосуточную работу, заявил изданию генеральный директор концерна Армин Паппергер.

При этом мнения немцев на востоке и западе страны относительно того, как Германии правильно вести себя с Россией в нынешней ситуации, сильно расходятся. В репрезентативном опросе, проведенном институтом исследования общественного мнения YouGov по заказу Deutsche Presse-Agentur (dpa), 37% респондентов согласились с утверждением, что «Россия – это страна, с которой федеральное правительство должно лучше ладить».

В свою очередь, каждый второй респондент был против этого утверждения. Число положительных ответов было намного выше среди жителей восточных федеральных земель, то есть в бывшей Восточной Германии, чем среди граждан на Западе страны.

«Тот факт, что все больше людей на Востоке выступают за осторожный подход к России, не обязательно следует понимать как одобрение нынешнего курса Москвы. Однако результаты опроса показывают, что опасения играют большую роль по всей Германии» – отметило 24 июля немецкое правительственное информагентство DW.

Кроме этого, среди избирателей правоконсервативной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), по данным YouGov, самый высокий процент людей, считающих, что немецкое правительство должно иметь хорошие отношения с Россией. За ними – хотя и с большим отрывом – избиратели, голосовавшие за «Левую партию» или либералов на последних федеральных выборах. В электорате других партий, представленных в Бундестаге, процент поддержки диалога с Россией ниже.

По всей стране 63% избирателей, имеющих право голоса, считают Россию угрозой для Германии, 30% немцев не согласны с этим утверждением. Только 8% не определились или не дали комментариев. При этом 28% немцев видят в России «потенциального партнера» ​​для своей страны, но 62% опрошенных отвергают такую оценку. Согласие с этим утверждением на Востоке гораздо выше, чем на Западе.

Но конфликт на Украине оказывает влияние на Германию не только в оборонной сфере. Как написала 24 июля швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung, Польша пытается увязать вопрос с выплатой репараций Украине собственным требованием компенсаций от Германии за Вторую мировую войну. На недавнем заседании в Вене польский дипломат Аркадиуш Мулярчик заявил, что конфликт на Украине стал «секретным оружием Польши для интернационализации вопроса о репарациях».

Газета напомнила, что в 1953 году премьер-министр коммунистической Польши Болеслав Берут сказал, что страна отказывается от претензий к Германии, и это заявление было опубликовано в СМИ. Германия считает, что отказ официальный, раз он был обнародован, но Польша с этим не согласна.

В Польше говорят, что это решение было принято под давлением Советского Союза. Эксперты считают, что вопрос можно было бы решить в суде, но нет признаков, что Германия согласится на это. В Варшаве имеют четкое представление, сколько они требуют от Берлина – это 6,2 триллиона злотых (1,3 триллиона евро). Однако Мулярчик не ограничивается этой суммой. Главное, по его мнению, начать диалог. Россия, по его словам, внимательно следит за процессом польско-немецких переговоров о репарациях.

«Отношения между Берлином и Варшавой отравлены. Некоторые говорят, что даже в 1945 году они не были настолько плохими, как сейчас. Но экономические отношения, несмотря на политическую враждебность, стали еще сильнее за последние годы. Германия является важным партнёром Польши» – отметила Neue Zürcher Zeitung.

Судя по всему, швейцарская газета имела в виде недавнее заявление министра обороны Польши Мариуша Блащака о том, что на военном заводе Bumar в Гливице на юге Польши начал работать центр по ремонту и обслуживанию танков, куда уже привезли два немецких танка Leopard 2 с Украины.

Однако британское агентство Reuters отметило, что пока неясно, действительно ли центр в Гливице является тем самым совместным предприятием Польши и Германии по ремонту танков Leopard, о котором Варшава и Берлин вели переговоры с начала весны 2023 года. По данным агентства, контракт между польским оборонным концерном PGZ и немецкими компаниями Krauss-Maffei Wegmann и Rheinmetall до сих пор не заключён из-за того, что польская сторона выставила завышенные расценки.