Неминуемый развал антипорошенковского консенсуса похоронит Зеленского

07.05.2019, Киев, Игорь Петров

У новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского и его команды не будет многих рычагов влияния, а формирование парламентской коалиции станет вопросом жизни и смерти.

Однако далеко не очевидно, что новому президенту удастся политически выжить.

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Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Валентин Гайдай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Та конгломерация, которая сформировалась вокруг Зеленского и целью которой было устранение Порошенко с поста президента, начнет с необходимости междоусобицы. Кто теперь будет иметь контрольный пакет акций, решающее влияние на процесс принятия решений, которые будут оформляться президентом? Ответ на это далеко не очевидный.

Есть фактор Авакова. Если его не смог так просто снять Порошенко на пике своей власти и славы, то не думаю, что Зеленский вначале своей карьеры готов просто игнорировать фактор Авакова. Придется считаться.

О том, что он будет воевать с олигархами… нельзя воевать со всеми вместе, надо с кем-то дружить. Ему нужно будет искать компромиссы. Для него выиграть парламентские выборы и сформировать коалицию – вопрос жизни и смерти», – сказал он.