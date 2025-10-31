«Немыслимо, что «Будапешт» мог пройти без нас» – глава МИД Франции

Максим Столяров.  
31.10.2025 12:23
  (Мск) , Москва
Просмотров: 132
 
Дзен, ЕС, Политика, Россия, США, Украина


Дональд Трамп и Владимир Путин могут обсуждать всё, что угодно, но если речь об Украине, то должны обязательно присутствовать и европейцы, и Киев.

Об этом в интервью каналу «LCI» заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий спросил, поменялось ли мнение министра насчёт встречи в Будапеште, которая планировалась, но сейчас зависла в воздухе.

«То же, что я спонтанно сказал, когда появилась новость, что встреча имела смысл только в том случае, если Владимир Путин приедет туда и объявит наконец о прекращении огня, к которому Украина должна присоединиться, на что [Зеленский] дал согласие с марта месяца.

Если США и России нужен двусторонний диалог, это их дело. Если речь идёт о будущем Европы и её безопасности, то немыслимо, чтобы могло быть сделано в отсутствии европейцев.

Если состоится дискуссия между президентами США России, я хотел бы, чтобы они затронули вопросы Украины и Европы. И в это время президент Украины, европейцы, президент республики были тоже на ней представлены», – заявил в ответ француз.

