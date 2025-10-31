«Немыслимо, что «Будапешт» мог пройти без нас» – глава МИД Франции

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Дональд Трамп и Владимир Путин могут обсуждать всё, что угодно, но если речь об Украине, то должны обязательно присутствовать и европейцы, и Киев.

Об этом в интервью каналу «LCI» заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий спросил, поменялось ли мнение министра насчёт встречи в Будапеште, которая планировалась, но сейчас зависла в воздухе.