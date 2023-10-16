Необходимости в F-16 нет, Украина не доживёт – Дудкин

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Российская армия выводит из строя аэродромную сеть Украины. Минувшей ночью были атакованы три аэродрома – в Полтавской, Хмельницкой и Днепропетровской областях. Очевидцы сообщают о вторичной детонации после прилетов, однако, точной информации о степени повреждений нет.

Минобороны РФ в сводке сообщает, что «на аэродроме Староконстантинов Хмельницкой области и в районе самого Хмельницкого поражены склады ракетно-артиллерийского вооружения и хранилища авиационного топлива».

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Военный эксперт, член движения «Другая Украина» Юрий Дудкин в комментарии «ПолитНавигатору» отметил, что повреждены были склады с крылатыми ракетами.

Также под удар попала инфраструктура, которую ВСУ готовят под вероятное размещение американских истребителей F-16, но Дудкин считает, что их передача в конечном счете маловероятна:

«Россия нанесла очень серьезный урон аэродромной структуре и расположенным на них остаткам летательных аппаратов, а также складам с ракетами Storm Shadow, на которые Украина очень рассчитывает. Это случилось в Днепропетровске и Староконстантинове. Что касается F-16, то это чистой воды химера. Государства Европы, которые согласились передать Украине эти самолеты, и которые обучают украинских летчиков управлению этими самолетами… они будут доставлены в Украину не ранее 2025 года. Но что будет до 2025 года – одному Богу известно. Второе – на этих самолетах нужно не просто летать, на них нужно уметь воевать, выполнять боевые задачи. А это – очень большой срок не только теоретического обучения и знания английского языка, но и практического летного обучения. Налета этого не хватает украинским пилотам, и вряд ли за один-два месяца можно этому научиться», – отметил он.

«Поэтому Украина может рассчитывать лишь на обещания европейских государств о том, что такая авиация когда-то появится. Я уже молчу о том, что никакой технической инфраструктуры для обеспечения обслуживания этих аппаратов не существует. Технического персонала этих летательных аппаратов не существует, а это очень капризные самолеты, для них нужны особые условия обслуживания. Иметь просто кусок железа, который еще неизвестно, не будет ли поражен очередными ракетными ударами – это одно, обслуживать самолеты, проводить регламентные работы на них – это другое», – заключил эксперт.