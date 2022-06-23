Неонацист из-под Северодонецка: «Командование бестолковое, нас атакуют всюду»

23.06.2022  13:40 (Мск), Львов
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Ситуация в Северодонецке не такая радужная, как об этом докладывают – российские войска атакуют буквально каждую позицию ВСУ, а обороной города руководит бестолковое командование украинских генералов.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил замкомандира неонацистского «Легиона Свободы», находящийся в районе Северодонецка Владимир Назаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ситуация в Северодонецке не такая радужная, как об этом докладывают – российские войска атакуют...

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«Прямо в эти минуты продолжаются очень тяжелые и напряженные бои. В последние несколько дней враг будто бы взбесился – атакует буквально каждую позицию по всем направлениям чуть ли не одновременно. Единственное, что нам удается – переводить один фланг в центр, потом правый фланг, что касается конкретно нашего участка…

Мы можем четко говорить о тех проблемах, которые есть, а они касаются бестолкового командования, генеральского состава именно этого участка фронта в Северодонецке. То, что Северодонецк держится на протяжении месяца, дней двадцать с чем-то, это только благодаря героическому сопротивлению бойцов, которые ротного и батальонного уровня», – сказал боевик.

«Каждую минуту эфира я хотел бы доносить правду, что большинство проблем, которые есть сейчас в наших воинов – это те проблемы, которые создало бестолковое командование, генеральского состава этого участка фронта», – заявил Назаренко.

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