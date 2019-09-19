19.09.2019, Москва, Елена Острякова
 
Балканы, ЕС, Политика, Россия, Сербия
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Неправильные европейцы: Западные СМИ требуют от Сербии порвать с Россией

Руководство стран Западных Балкан и Евросоюза не могут договориться сроках вступления в ЕС.

Об этом пишет The Globe Post, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Западные балканские страны не собираются выполнять требования ЕС и искать панацею от всех своих экономических, социальных и политических проблем по примеру Хорватии», – говорится в статье.

Однако проблема еще и в том, что «ЕС не хочет иметь дело с тем,  что он никогда не сможет контролировать», пишет издание и приводит слова  еврокомиссара  Йоханнеса Хана о том,  что важно «экспортировать стабильность в регион, а не импортировать нестабильность в ЕС».

Что касается Сербии, которая подала заявку на вступление в ЕС еще в 2012 году, то ее перспектива отодвигается дальше 2025 года.

«Сербская русофилия, или, по крайней мере, культурные, религиозные и языковые связи с «большим братом Россией», а не с Западной Европой, является еще одной причиной сопротивления сближению с ЕС», – говорится в статье.

Кроме того, европейцев смущает, что в Сербии не считают участников конфликта в Косово, осужденных в Гааге, преступниками. Один из них, Воислав Шешель,  является депутатом, другой – генерал  Ратко Младич – даже из тюрьмы выходил в эфир сербского телевидения  под аплодисменты публики.

«Тот факт, что звонок состоялся на частном телеканале, – это своего рода ломка шаблонов ЕС, который ждал появления свободных и открытых негосударственных СМИ в Сербии. Если ЕС хочет свободную прессу, то вот она», –  пишет издание.

Есть претензии у ЕС к искусственно созданной им же самим Боснии и Герцеговине, где сербы и мусульмане никак не хотят быть терпимыми друг к другу.

«Если в западнобалканских странах существует тревога по поводу того, что их граждане разных национальностей и вероисповеданий вынуждены объединяться и терпеть друг друга, то в ЕС существует аналогичная тревога по поводу членства  балканских стран», – резюмирует автор.

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